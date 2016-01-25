Кинжальный огонь на короткой дистанции: под донецким аэропортом силы АТО дали по зубам боевикам

На прошлых выходных (23-24 января) пророссийские боевики активно обстреливали передовые опорные и наблюдательные пункты сил АТО в районе Донецка — возле Песок, Опытного, южнее и западнее Авдеевки, Новгородского и Новосёловки.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Опытного группа террористов численностью до взвода попыталась со стороны разрушенной приводной РЛС донецкого аэропорта приблизиться с фланга к опорному пункту сил АТО и обстрелять его с короткой дистанции. Однако она была вовремя обнаружена боевым охранением украинских войск и после короткой перестрелки отошла под прикрытием огня АГС-17 и ЗУ-23-2.

Также боевики на данном участке неоднократно открывали по передовым позициям сил АТО огонь из 82-мм миномётов и СПГ-9 со стороны Спартака, ДАПа и высот восточнее Ясиноватской развязки. В районе Песок БТР-80 боевиков вел огонь из штатного вооружения, прикрывая действия нескольких небольших огневых групп террористов, которые действовали в районе Набережной улицы, улицы Чистякова, в месте перехода Красноармейского шоссе в улицу Мира (Донецк), пытаясь вести обстрелы из РПГ и подствольных гранатомётов.

Была также отмечена стрельба из АГС-17 в северной части посёлка из-за минного поля со стороны Жабуньков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики почти 30 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.