Под Горловкой украинские снайперы и пулеметы отбили боевикам охоту атаковать опорные пункты сил АТО

На прошлых выходных (23-24 января) под Горловкой пророссийские боевики неоднократно открывали огонь из станковых гранатомётов, пулеметов и автоматов в районе Новгородского (со стороны Широкой Балки), Новосёловки (со стороны Ставков и Батмановки).

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, отмечалась стрельба из стрелкового оружия южнее Майорска, несколько раз боевиками были применены ЗУ-23-2.

В районе северной части Зайцево, на запад в сторону Жованки боевики вели активный огонь из 82-мм миномётов и АГС-17, два раза использовались ЗУ-23-2. На данном участке противник опять пытался небольшой пехотной группой пройти между Зайцево и Жованкой и зайти во фланг опорному пункту сил АТО, прицельным огнём из пулемётов и снайперским огнём боевики были остановлены и отошли на исходные позиции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в районе Опытного боевики тоже пытались зайти по фланг опорного пункта сил АТО, но атака была отражена огнем с короткой дистанции.