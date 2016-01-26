Кто придет в новый Центризбирком, или Почему работает принцип товарища Сталина?

26 января 2016, 11:15

Обновить ЦИК на 80% "малой кровью, единым ударом" практически невозможно.

Иосиф Сталин

Иосифу Сталину приписывают фразу "Главное — не как голосуют, а как считают". Похоже, этот принцип интенсивно распространяется на Центральную избирательную комиссию, проработавшей намного больше отведенного ей срока.

Напомню, что формирование нынешнего состава Центризбиркома было предметом политического компромисса между Виктором Ющенко, Виктором Януковичем и Александром Морозом. Бывший спикер стал политическим пенсионером, тогдашний премьер — в бегах, а третий президент иногда появляется с рассуждениями об особенности политического момента в информационном пространстве. Зато Центризбирком на добрых 80% состоит из долгожителей электорального процесса. Правда, председателем ЦИК Михаил Охендовский стал только в 2013 году, до того комиссию возглавлял Владимир Шаповал, призванный демонстрировать равноудаленность Ющенко от избирательного процесса.

Полномочия Центризбиркома истекли в начале июня 2014 года, но политическая целесообразность оказалась сильнее. Парламентарии фактически закрыли глаза на необходимость ротации тех, кто контролирует итоги выборов в стране. Очевидно, что обновить ЦИК на 80% "малой кровью, единым ударом" практически невозможно, и продолжение полномочий его нынешнего состава — отличная иллюстрация "высоких отношений" как внутри парламентской коалиции, так и всего VIII созыва Верховной Рады. Один из показателей цивилизованности выборов: их контроль максимально равноудаленной комиссией. Вот с этим есть заметные проблемы.

Вручение Охендовскому ордена Ярослава Мудрого V степени в прошлом году всколыхнуло прогрессивную общественность, хотя этот орден он получил за проведение в непростых условиях президентских выборов. Интересно, что получение Охендовским ордена воспринимается острее факта работы секретарем Центризбиркома Татьяны Лукаш, родной сестры Елены Лукаш, благополучно пережившей недавнее задержание правоохранителями и уже находящейся на свободе.

Куда сильнее почему-то беспокоит неизвестных энтузиастов личность Андрея Магеры — заместителя председателя Центризбиркома, который работает в ней с 2004 года. Именно Магера вместе с коллегой Русланом Князевичем отказался признавать победу Виктора Януковича осенью 2004-го. Хотя он придерживается национал-демократических взглядов, эксперты и журналисты отмечают равноудаленность Магеры, его профессионализм. Тем интереснее отметить появление заказных публикаций на малоизвестных сайтах и соцсетях на тему "Магера в кармане у Корбана". В них распространяют домыслы о сотрудничестве заместителя главы Центризбиркома с недавним главой политсовета "УКРОПа". Естественно — на бездоказательной основе, с единственной целью — утопить потенциального претендента на роль председателя ЦИК. Его, отмечу, выбирают сами члены комиссии.

Любопытно, что Магеру в 2012-м уже пытались обвинить в принятии незаконных решений в отношении Владимира Сацюка, но дело оказалось шито белыми нитками. Видимо, уже тогда опытный юрист воспринимался как претендент на пост главы Центризбиркома. Сегодня кандидатура Магеры — также в шорт-листе, его пообещали поддержать представители "Народного фронта". Президента тем временем убеждают максимально обновить состав Центризбиркома, введя в него совсем новых людей. И хотя логика в таком предложении есть, равноудаленных специалистов по проведению выборов в Украине не так уж много.

Трудно сказать, когда вопрос о составе Центризбиркома встанет по-настоящему остро, ведь перед парламентариями немало других задач. Последние заявления президента и премьера позволяют предположить, что кадровая ротация в ЦИК будет воспринята как сигнал приближающихся досрочных парламентских выборов, и власти объективно должно быть выгодно получить новый, профессиональный и адекватный ситуации состав.

фото: kp.ru

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