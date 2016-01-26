Ответка под Горловкой: силы АТО снова отразили атаки боевиков на опорные пункты

В районе оккупированной боевиками и российскими военными Горловки террористы продолжают атаковать позиции сил АТО, однако получают достойный ответ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперт, в районе восточнее Новгородского (поселок в нескольких километрах к западу от Горловки) боевики попытались накрыть плотным огнём из стрелкового вооружения и гранатомётов передовые НП сил АТО, но неудачно. В частности, группа пехоты противника вышла на нейтральную полосу со стороны Железной Балки (река и поселок на окраине Горловки) и открыла огонь, но была накрыта ответным огнём сил АТО и отошла на исходный рубеж, отход прикрывался огнём 82-мм миномёта и пары АГС-17.

В районе юго-восточнее Новосёловки (село между Горловкой и Енакиево) группе боевиков удалось подойти на близкую дистанцию к одному из передовых опорных пунктов украинских войск. Разгорелся стрелковый бой, в результате которого противник был отброшен. Отход боевиков прикрывался огнем двух 82-мм минометов.

Напомним, на выходных украинские снайперы и пулеметы отбили боевикам охоту атаковать опорные пункты сил АТО под Горловкой.