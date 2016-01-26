Главный военный прокурор рассказал, сколько в Украине судили российских офицеров

В отношении российских военнослужащих, участвовавших в военных действиях на Донбассе, украинские суды вынесли 6 обвинительных приговоров.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "5 каналу", пишет Ukranews.

"На данный момент военной прокуратурой завершено и направлено в суд, и есть уже 6 приговоров относительно военнослужащих России, которые в том числе арестованы..." — говорит Матиос.

Также, по его словам, в суд переданы еще 26 уголовных производств против военных РФ.

Как считает Матиос, такие судебные процессы имеют приоритет и проходят максимально быстро для того, чтобы факты ведения войны России против Украины были рассмотрены в международных судах.

Напомним, в ГПУ создали управление по расследованию преступлений боевиков и российских войск на Донбассе

В сентябре Дзержинский городской суд Донецкой области приговорил майора Вооруженных сил России Владимира Старкова к 14 годам тюрьмы за участие в ведении войны против Украины.