Под Марьинкой три часа шел бой, ранен украинский воин — журналист

Вечером, 26 января, в районе Марьинки Донецкой области в результате боя между российско-террористическими войсками и силами АТО ранен украинский военный с позывным "Медведь".

Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook

"Опять Марьинка, опять ранен боец, которого я хорошо знаю. Сорок минут назад закончился бой. По позициям "Бунгало", "Центр" и другим ВОПам на "передке" валили из всего, что было под рукой у "сепаров"", — говорится в сообщении.

При этом Цаплиенко уточняет, что по сообщению агентуры, в районе Марьинки проходят боевое слаживание кадровые морские пехотинцы РФ. "Тренируются на наших парнях, как на полигоне", — отметил он.

По словам журналиста, боевики открыли огонь по украинским позициям, как только район Марьинки покинули наблюдатели ОБСЕ. Украинские военные открыли ответный огонь, бой длился три часа.

"С нашей стороны один раненый, позывной "Медведь". Простой стрелок, из мобилизованных, но необычайно смелый человек. В этой войне первые пули достается смелым. У "Медведя" обсыпало осколками руку, он будет жить", — написал Цапленко.

Опять Марьинка, опять ранен боец, которого я хорошо знаю. Сорок минут назад закончился бой. По позициям "Бунгало", "Цент... Опубликовано Andriy Tsaplienko 26 января 2016 г.

Напомним, ранее военные сообщали, что под Марьинку россияне постоянно присылают своих военных, чтобы те получили боевой опыт и в реальных условиях усовершенствовали полученные на учебных полигонах навыки.