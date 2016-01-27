Сводка АТО: боевики 66 раз нарушили "тишину", "горячо" было под Марьинкой

В зоне проведения АТО наблюдается резкое увеличение количества провокаций и обстрелов. Только за прошедшие сутки зафиксировали 66 случаев нарушения "режима тишины".

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Андрей Задубинный в прямом эфире "112 Украина".

По его словам, "горячо" было в районе Марьинки. Боевики применяли АГС с 20:00 до 23:00, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что 26 января в районе Марьинки Донецкой области в результате трехчасового боя между террористами и силами АТО ранен украинский военный с позывным "Медведь".