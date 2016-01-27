Неуемные боевики снова отгребли у сил АТО под Горловкой

На Донбассе отмечается активизация боевиков и российских военных. За прошедшие сутки они обстреливали позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, ЗУ-23-2 и 82-мм минометов, также 120-мм минометов и танков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, со стороны Широкой Балки (поселок, подчиненный Горловскому горсовету и расположенный в нескольких километрах к юго-западу от города) и Железной Балки боевики в течение суток неоднократно открывали огонь из пулемётов и автоматов, 82-мм миномётов и СПГ-9. Огонь велся по передовым НП украинских войск. Также за флангом опорного пункта сил АТО в этом районе зафиксировано несколько разрывов 120-мм минометных мин.

С южной окраины Зайцево (поселок в нескольких километрах севернее Горловки) боевики обстреливали данный населенный пункт и Жованку из пулемётов и 82-мм миномётов. По западной окраине пехотная группа боевиков пыталась выйти на нейтральную полосу и зайти во фланг, была замечена и отступила после открытия огня силами АТО.

Напомним, днем ранее силы АТО отразили атаки боевиков под Горловкой: террористы пытались штурмовать наши позиции под Новгородским и Новоселовкой.