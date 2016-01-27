Боевики стягивают артиллерию и бронетехнику к Марьинке, прячут танки под аэропортом Донецка

В Петровском районе Донецка, который примыкает к контролируемой силами АТО Марьинке, на проспекте Журналистов, откуда до передовой чуть больше 10 км, зафиксированы несколько бронемашин боевиков и батарея (6 ед.) 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в этот же район боевики перебрасывают артиллерийские боеприпасов. В районе больницы №21 в лесных насаждениях фиксируется артиллерия и танки боевиков, сосредоточены по 1-2 ед., всего 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30 и Д-30А и порядка 5-6 танков. Также артиллерия и танки террористов фиксируются в частном секторе в районе ДАПа.

В районе Марьинки с террикона по улице Петровского в Донецк террористы вели огонь из ЗУ-23-2, также работал АГС-17, зафиксировано 6 выстрелов из СПГ-9. В посадках южнее Конного клуба фиксировалась пехотная группа боевиков с РПГ, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера вечером под Марьинкой три часа шел бой, ранен украинский военный.