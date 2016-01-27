Порошенко собирает на встречу всех глав парламентских фракций и групп

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу со всеми председатели парламентских фракций и групп.

Об этом после заседания совета коалиции заявил лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, пишет Украинская правда.

На встрече будет присутствовать и премьер Арсений Яценюк.

"Мы говорили о делегировании представителей фракций и создании групп для создания приложения к коалиционному соглашению", — рассказал Бурбак.

Депутат отметил, что на встрече у президента будут обсуждать это приложение и кандидатуры потенциальных министров.

Напомним, Рада провалила рассмотрение скандальной безвизовой поправки.