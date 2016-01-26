Предложение Яценюка о референдуме вызвало истерику в окружении Порошенко — политолог

26 января 2016, 18:12

Банковая оказалась не готовой к предложению провести общенациональный референдум по статусу Донбасса, говорит Миселюк

Порошенко и Яценюк

Реакция окружения президента на предложение премьера Арсения Яценюка о проведении всеукраинского референдума о статусе оккупированного Донбасса является не просто острой, а истеричной.

Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Институт социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Судя по первой реакции президента и его окружения на идею премьер-министра о проведении всенародного референдума по вопросу о статусе оккупированных территорий Донбасса, озвученной Гройсманом, глава государства не готов отказаться от своего монопольного права определять отношения с Россией и Западом и модерировать процесс имплементации минских соглашений", — отметил эксперт.

"Сегодня эта реакция стала особенно острой и даже истеричной: руководитель фракции БПП Юрий Луценко заявил о необходимости предоставления Кабмином отчета о своей работе. При этом он уточнил, что это не является объявлением войны против премьер-министра, чем невольно выдал истинные мотивы авторов идеи о необходимости отчета правительства", — добавил он.

Миселюк заметил, что президент считает себя самым гениальным топ-менеджером внешней политики, поэтому любая инициатива, которая позволяет усомниться в его гениальности, вызывает у Порошенко приступ ревности.

"Между тем инициатива Яценюка несет в себе зерно здравого смысла: вынесение на всенародный референдум вопроса внешнего курса Украины поставит заслон перед возможными попытками президента по своему усмотрению трактовать курс внешней политики страны. Кроме того, это позволит вынести на повестку дня такой важный вопрос, как возвращение главной роли народу — именно народовластие было основой Майдана, однако впоследствии оно было вытеснено кулуарными договоренностями", — отметил политолог.

По его мнению, еще одним признаком того, что Банковая оказалась не готовой к предложению провести общенациональный референдум по статусу Донбасса стало извлечение на сцену "фактора Медведчука".

"Несмотря на то, что Генеральная прокуратура полностью находится в подчинении президента, Медведчук не только до сих пор не ответил на обвинения, которых против него уже предостаточно, но и является главным коммуникатором между Путиным и Порошенко. Более того, сейчас пошли разговоры о том, что идея референдума — это идея Медведчука, хотя он использовал ее лишь для того, чтобы протащить выгодные России положения в украинской Конституции — в частности, о федерализации Украины", — объяснил Миселюк.

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