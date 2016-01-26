Рада провалила рассмотрение скандальной безвизовой поправки

Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект об отмене нормы, внесенной в закон о государственном бюджете на 2016 год, согласно которой введение электронного декларирования доходов чиновников переносится на 2017 год.

Депутаты семь раз пытались включить соответствующий законопроект (№3755) в повестку дня, но он набирал максимум 206 голосов, пишет УНИАН.

За законопроект не голосовали более 30 депутатов от БПП, еще 29 депутатов фракции отсутствовали на заседании, от НФ не голосовали 9 депутатов, еще 10 отсутствовали.

Вместе с тем депутаты включили в повестку дня сессии законопроект о Государственном Флаге Украины и законопроект о нулевой декларации.

В числе прочих включен и законопроект, который касается обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе что касается госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Напомним, 4 января народный депутат от БПП Виктор Чумак заявил, что в Госбюджете-2016 электронное декларирование всех активов, являющееся необходимым для введения безвизового режима с Европейским союзом, отложили на год.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

5 января народный депутат от "БПП" Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко выступает за скорейшее внедрение эффективной проверки деклараций государственных служащих, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.