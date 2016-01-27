Вице-адмирал рассказал, когда Украина возродит подводный флот

До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, заявил главнокомандующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.

Об этом вице-адмирал заявил в интервью Defense Express.

"Нашими планами предусматривается до 2020 года возродить подводные силы в составе двух-четырех подводных лодок. Подводные силы должны стать элитой флота и важным боевым, морально-психологическим и сдерживающим фактором в регионе", — сказал Гайдук.

По его словам, в настоящее время "рассматриваются различные варианты оснащения будущих украинских подводных сил, при этом учитываются особенности возможного района их боевого применения".

Гайдук заявил, что с учетом особенностей гидрологии и глубины Черного моря "это могут быть сверхмалые, малые или даже средние подводные лодки, в том числе на правах аренды".

Он добавил, что для подводных сил будет создана новая инфраструктура.

Напомним, ранее Гайдук заявил, что Военно-морские силы Украины прорабатывают перспективу создания сверхмалых подводных лодок.