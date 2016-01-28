Российский журналист объяснил, чего боялся Путин, планируя захват Крыма

До начала аннексии украинского Крыма президент России Владимир Путин заявлял, что "нам нужно заниматься Украиной, а не то мы ее потеряем".

Такое мнение высказал российский журналист, экс-главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в эфире "Эхо Москвы".

"То есть, изначально стратегия была Украину не потерять, а не Крым приобрести", — считает Зыгарь.

По его словам, руководство России начало планировать захват полуострова в декабре 2013 года.

"Пока я писал книжку ("Вся кремлевская рать". — ред.) семь лет, — там чем дальше, тем больше, — условно, планирование крымской операции началось в декабре 2013 года. То есть, в общем, не в ту секунду, когда сердце кровью началось обливаться по поводу событий на Майдане, а чуть-чуть за пару месяцев", — отметил он.

Напомним, ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что после аннексии Крыма в 2014 году помимо 8 областей "Новороссии" Путин планировал захватить еще 3, включая Киев.