"От количества пора переходить к качеству": Муженко рассказал о новой волне мобилизации

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальник Генштаба генерал Виктора Муженко заявил, что седьмая волна мобилизации будет предусматривать значительный рост качества личного состава армии.

Об этом он сообщил в Житомире, выступая перед руководителями органов военного управления ВСУ, говорится на сайте Минобороны.

В то же время военнослужащий уточнил, что потребность в количестве мобилизованных окончательно станет известна к концу марта текущего года.

"…роста качества личного состава планируется достичь благодаря более жесткому отбору мобилизованных, выбирая на службу в армии, в первую очередь, мотивированных кандидатов", — отметил генерал.

По его словам, "от количества пора переходить к качеству". "Желающих остаться на контрактную службу очень много, поэтому ожидается, что седьмая волна будет менее значительной по количеству, чем предыдущие", — добавил начальник Генштаба.

Напомним, ранее Виктор Муженко заявлял, что очередная волна мобилизации тесно связана с демобилизацией военных. Ознакомиться с мнением главнокомандующего ВСУ можно здесь.