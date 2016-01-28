"От количества пора переходить к качеству": Муженко рассказал о новой волне мобилизации

В Украине желающих остаться на контрактную службу в армии очень много, отметил начальник Генштаба.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальник Генштаба генерал Виктора Муженко заявил, что седьмая волна мобилизации будет предусматривать значительный рост качества личного состава армии.
Об этом он сообщил в Житомире, выступая перед руководителями органов военного управления ВСУ, говорится на сайте Минобороны.
В то же время военнослужащий уточнил, что потребность в количестве мобилизованных окончательно станет известна к концу марта текущего года.
"…роста качества личного состава планируется достичь благодаря более жесткому отбору мобилизованных, выбирая на службу в армии, в первую очередь, мотивированных кандидатов", — отметил генерал.
По его словам, "от количества пора переходить к качеству". "Желающих остаться на контрактную службу очень много, поэтому ожидается, что седьмая волна будет менее значительной по количеству, чем предыдущие", — добавил начальник Генштаба.
Напомним, ранее Виктор Муженко заявлял, что очередная волна мобилизации тесно связана с демобилизацией военных. Ознакомиться с мнением главнокомандующего ВСУ можно здесь.