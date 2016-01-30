Порошенко за нарушение присяги уволил десятки судей

Президент Петр Порошенко своими указами уволил десятки судей, которые нарушили присягу.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что трое служителей Фемиды, в частности, приняли неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства.

"ВСЮ принял решение, что судья Червонозаводского райсуда Харькова Денис Чудовский, судья Оболонского райсуда Киева Юлия Швачач и судья Шевченковского райсуда столицы Дмитрий Кравец во время Майдана нарушили присягу, и рекомендовал их уволить", — отметили в пресс-службе.

Там же добавили, что президент также уволил 83 судей ряда судов в аннексированном Российской Федерации украинском Крыму.

Напомним, ранее Петр Порошенко освободил от судейских должностей Родиона Киреева и еще трех одиозных его коллег. Узнать о причинах соответствующего решения главы государства можно здесь.