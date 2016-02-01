Одним из похитителей Савченко был помощник Суркова — адвокат

1 февраля 2016, 16:38

Карпов известен в ЛНР тем, что называл себя куратором от президента.

Карпов был одним из похитителей Савченко

Бывший сотрудник администрации президента РФ Павел Карпов, который является помощником Владислава Суркова, был одним из похитителей украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов в Twitter.

"Человек, которого опознала Надежда — Павел Карпов", — заявил он, добавив, что "помощник В.Ю.Суркова, бывший сотрудник администрации президента РФ Павел Николаевич Карпов — один из похитителей Савченко".

"Переходим к 23 июня [день, когда Савченко вывозили в РФ]. Все люди, которые там со мной разговаривали, говорили мне, что я буду в России. Около 5 часов приехали две машины, "четверка" и что-то с внешностью "Нивы". Посадили в машину. Но перед этим я видела, как Плотницкий подошел к водителю "Нивы" и передавал ему файл с моими, видимо, рапортами и моим телефоном Fly. Водитель был крупный, толстый человек с упитанным лицом, заросший, бородатый. Он был одет в бронежилет 6 класса, с ленточкой сепаратистов, в цифрованном камуфляже и с автоматом. Он заходил ко мне в плену. Многие из тех, кто тут был свидетелем, заходили ко мне. Но многих нам тут не показали просто", — сказала она.

После этого адвокат Илья Новиков показал фотографию человека, который сидел за рулем "Нивы".

"Этого человека зовут Павел Карпов, он известен в ЛНР тем, что называл себя куратором от президента. Этот человек засвечен в деле БОРН", — сказал он. По его словам, Карпов — главная фигура в похищении Надежды, сообщает "Медиазона".

Как известно, Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 года. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы. 

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Россия Сурков Савченко похищение Карпов
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