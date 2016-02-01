Порошенко объяснил, почему пока нельзя снимать санкции с России

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что отмена санкций против России, пока она не прекратила агрессию в отношении Украины, будет поощрять власти РФ к дальнейшим враждебным действиям.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине, передает УНИАН.

"Очевидно, что санкции против России должны оставаться, пока Россия и ее марионетки полностью не выполнят Минские договоренности, и пока Россия не уберется из Донбасса, не заберет свои войска, свое оружие, и пока не будет восстановлен контроль на границе", — заявил Порошенко.

"Санкции наложены на Россию за ее агрессию против Украины. Пока агрессия будет продолжаться, отмена санкций будет только означать поощрение агрессора к дальнейшим враждебным действиям, — добавил Порошенко.

Напомним, ранее Меркель заявила, что в связи с тем, что Россия так до конца и не имплементировала Минские соглашения, Европейский союз продлит санкции против РФ.

Фото: сайт Президента Украины.