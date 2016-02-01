Порошенко назвал число пленных украинцев на Донбассе

Боевики на Донбассе продолжают удерживать 140 украинских военнослужащих и гражданских лиц в подвалах и нечеловеческих условиях.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине, передает УНИАН.

"Это ужасно, что, несмотря на четкие обязательства, поддерживаемые Россией боевики удерживают 140 украинских военных и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров, в подвалах и нечеловеческих условиях", — заявил он.

Также, по словам Порошенко, за последние несколько дней они арестовали еще двух волонтеров и бросили их в тюрьму.

Кроме того, отметил президент, некоторые пленные тяжелораненые, но "все еще не могут вернуться домой".

"Мы не должны забыть о Савченко и других украинцах, незаконно заключенных в России", — добавил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко объяснил, почему пока нельзя снимать санкции с России.