Враг нарушал "тишину", под Мариуполем был бой: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", под городом Мариуполь Донецкой области был бой.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время силовик уточнил, что за указанное выше временя ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое бойцов получили ранения.

"На Донецком направлении сохраняется неспокойная обстановка по всему фронту. На северной окраине Горловки и в Песках противник использовал тяжелое вооружение — 82-мм и 120-мм минометы", — отметил полковник.

В трех населенных пунктах — Луганское, Дача, Авдеевка — позиции защитников Украины обстреляли снайперы. "Место наиболее активных боевых действий — окрестности Горловки, там враг вел плотный огонь практически круглосуточно", — почеркнул он.

Кроме того, на Мариупольском направлении вблизи Пищевика произошло боестолкновение сил АТО с наемниками. "Бой длился около часа, после чего вражеская ДРГ отступила на восток", — добавил Мотузяник.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org