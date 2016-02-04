Аналитик объяснил, почему Россия поддерживает "выборы" в ДНР и ЛНР

Власти России считают "местные выборы" на захваченных боевиками самопровозглашенных ДНР и ЛНР территориях Донбасса нужным процессом, который приведет ситуацию в "республиках" к "приднестровскому варианту".

Об этом сообщил старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк, пишет Апостроф.

В то же время эксперт уточнил, что так называемой "волеизъявление" на востоке нашей страны должно состояться не позже апреля текущего года.

"В Кремле рассматривают Минские договоренности как способ федерализации Украины в посткрымских границах. Следовательно, они будут проводить свою политику в этом направлении", — отметил Октисюк.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявлял, что тот после аннексии Крыма в 2014 году планировал захватить не менее 11 областей украинского государства.