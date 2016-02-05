"Женева плюс": Европарламент поддержал создание механизма для деоккупации Крыма

Европарламент приветствует инициативу Украины по созданию международного механизма переговоров для деоккупации Крыма в формате "Женева плюс".

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные принятой ведомством резолюции.

В то же время агентство уточнило, что соответствующий документ поддержали 472 депутата.

"…(международный механизм — ред.) должен предусматривать непосредственное участие ЕС", — отметили журналисты.

Кроме того, европолитики призвали Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами относительно деоккупации Крыма, снятия торгового и энергетического эмбарго и отмены чрезвычайного положения на полуострове.

При этом Европарламент обратил внимание на рушение там прав человека, давление на членов Меджлиса крымскотатарского народа, осудил регулярные притеснения независимых средств массовой информации, журналистов и активистов.

"Ведомство подтверждает свой призыв вывести все российские войска из Крыма и восточной Украины", — приводит агентство данные принятого евродепутатами документа.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Россией Крым. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.