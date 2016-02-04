Гройсман объявил о выходе Чумака из парламентской фракции БПП

Глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил о выходе народного депутата Виктора Чумака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Спикер отметил, что делает объявление в связи с соответствующим заявлением Чумака, пишет УНИАН.

Как известно, о выходе из фракции Чумак заявил на прошлой неделе, он объясняет свое решение тем, что не согласен с политикой фракции и ему не нравится происходящее там.

Народный избранник также добавил, что будет внефракционным.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентскую фракцию "Блока Петра Порошенко" уже покинули несколько политиков, кроме того одного из его членов — нардепа Олега Барну —исключили из нее за стычку с премьер-министром Арсением Яценюком.