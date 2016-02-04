Порошенко назначил нового представителя Украины при Евросоюзе

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым назначил Николая Точицкого на должность представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ он подписал 4 февраля.

Другим указом Порошенко назначил Точицкого послом Украины в Бельгии.

До этого Точицкий работал постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Президент соответствующим указом уволил его с этой должности.

Напомним, в декабре Порошенко назначил бывшего посла в России Владимира Ельченко постпредом Украины при ООН.