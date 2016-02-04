Яценюк срочно собирает Кабмин

Сегодня вечером, 4 февраля, состоится внеочередное заседание Кабинета министров.

Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, пишет УНИАН.

Заседание состоится при участии представителей СМИ.

Как отметили в департаменте, в начале заседания запланировано заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Заседание должно пройти в течение часа.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров нужно немедленно перезагрузить для продолжения реформ, однако министры-реформаторы должны остаться на своих должностях и продолжить работу в правительстве.