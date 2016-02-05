Минометная дуэль под Горловкой: боевики хотели "выдавить" силы АТО с позиций, но получили по зубам

В зоне АТО наблюдается очередная эскалация конфликта. Боевики и российские военные значительно увеличили интенсивность обстрелов, используя стрелковое вооружение, ПТРК, 120-мм миномёты, бронетехнику.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, особенно жарко было в районе Зайцево — Жованка (севернее Горловки), там фиксировался интенсивный миномётный огонь (82 и 120-мм) со стороны боевиков. Террористы пытались массированным огнём "выдавить" подразделения украинских войск с занимаемых позиций. В результате открытия ответного огня завязался бой.

Постепенно террористы концентрируют в районе Горловки, кроме развёрнутой ранее "мотострелковой бригады" ДНР (омсбр), дополнительно несколько усиленных рот и батальонов.

В частности, два таких подразделения развернуты восточнее Горловки, в сторону Пантелеймоновки и Ясиноватой; ещё одно подразделение — усиленный батальон — фактически представляет собой резерв и развернуто в районе Енакиево — Макеевка. Данную группировку усиливают бронегруппы (включаятанки) и артиллерийские группы. Часть сил и средств выдвинуты вперед — район Гольмовского, Байраков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, боевики уже не первую неделю атакуют позиции сил АТО под Горловкой и неизменно получают по зубам.