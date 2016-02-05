До Яценюка дошло: он основная причина того, что министры пишут заявления об отставке — политолог

Чрезвычайное внимание к министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу со стороны дипломатического корпуса переводит его из разряда администраторов в символическую фигуру.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Считаю, что это гиперболизация и его лично, и его роли в проведении реформ в Украине. Человек, нацеленный на реформы, в первую очередь, формирует пул союзников, то есть парламентскую опору, который будет бороться за его идеи и намерения. В данном случае Абромавичус оказался странной для украинской политики фигурой, которая не демонстрировала особого желания консультироваться с фракциями, не особо доводила свои идеи до общества. Это несколько странно, как и нынешняя ставка на него и солидарность дипломатического корпуса, особенно тех стран, которые для нас являются наиболее важными и в плане безопасности, и в плане доступа к финансам, и в плане морального ощущения. Мне кажется, что это своеобразная политтехнология — встряхнуть Кабмин, заставить его реализовать хотя бы соглашение, подписанное в момент создания правящей коалиции", — рассказал политический эксперт.

"Поскольку коалиция первична, то сначала следовало бы встряхнуть ее. На мой взгляд, в коалиции никто не сделал должных выводов из выхода Радикальной партии из коалиции. Наоборот — постоянно демонстрировалось настроение "баба с воза…". Хотя, на самом деле, это сигнал не о том, что Ляшко играет по эгоистичному сценарию, а о том, что малочисленные фракции в коалиции всегда получали пинки, но никогда не получали дивиденды. То есть с их позицией мало кто считался, особенно "Народный фронт"", — напомнил политолог.

"Такая странная ситуация требует не только переформатирования Кабмина — она требует актуализации коалиционного соглашения, или его переподписания, с четкими сроками выполнения, планом действий. Это важнее, чем перезагрузка Кабмина. Кабмин — это производное от коалиции. Насколько коалиция будет способна переступить через эгоистичные интересы лидеров или спонсоров фракций — это принципиальный момент", — уверен Цибулько.

"Защита Абромавичуса значит, что наши западные партнеры четко понимают, что поход на выборы и замедление реформ приведет к управленческому, а не политическому кризису. Замедление темпов реформ может в том числе привести к краху экономики. Абромавичус был понятной для Запада фигурой, фигурой, которая больше всего в нынешнем правительстве отвечала за свои слова, намерения и выполняла обязательства, в первую очередь, перед западными партнерами. В Кабмине есть несколько фигур, которые понятны и приемлемы для западных партнеров: Яресько, Абромавичус, весь "грузинский десант". Западные партнеры боятся разбалансирования и попытки приватизации олигархами самых лакомых структур. Абромавичус как раз и был той фигурой, которая, во-первых, добилась реформы "Нафтогаза" и переведения его в чисто бизнес-формат, а, во-вторых, его намерения перевести в чистый бизнес-формат все предприятия, которые были подконтрольны Минэкономразвития, снимали огромное бремя с бюджета и позволяли государственным предприятиям работать на рыночных условиях, а не тянуть из бюджета очередные компенсации за неуклюжее управление или просто разворовывание. В последние полгода Абромавичус в плане смены менеджмента главных государственных предприятий был очень настойчивым. Как раз в этом плане он действовал с большой пользой для государства и очень ответственно. Все гири на ногах не давали экономике жить, и наш бюджет постоянно от этого бремени зависел", — говорит политолог.

"Думаю, что до Яценюка наконец дошло, что он является основной причиной того, что министры пишут заявления об отставке. Ведь именно он создает такие барьеры, когда министры не могут полноценно работать, он создает такую атмосферу, что министрам хочется покинуть правительство. Среди всех министров к Яценюку самый низкий уровень доверия в обществе. По логике, даже несмотря на то, что его политическая сила в свое время получила очень серьезный результат на выборах, доверие персонально к нему — близко к нулю. Дальнейшее его пребывание на должности пагубно для государства, поскольку оно создает такой разрыв и диссонанс в сознании, когда Яценюк воспринимается как основной тормоз реформ. Возможно, он — человек, нацеленный на положительный результат, но неприемлемы его непоследовательность, его способность обманывать западных партнеров. Из-за последнего он должен бы был уйти", — считает политический эксперт.

"Почему четыре министра отозвали свои заявления об отставке? Думаю, страх перед выборами наконец остудил всех. Можно забавляться различными шантажными сценариями, но идти на перевыборы никто не хочет, потому что, во-первых, нет достаточного количества ресурсов, а, во-вторых, в ходе избирательной кампании создается повод для реванша деструктивных сил. Не скажу, что деструктивные силы в этом случае победят, но они создадут такое напряжение в обществе, которое будет способно привести к гражданским конфликтам, поскольку часть этих деструктивных сил уже давно должна была сидеть в тюрьме, а они до сих пор играют в политику", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, премьер Арсений Яценюк заявил, что Абромавичус находится под защитой Кабмина и пообещал пресекать любые попытки давить на министра.