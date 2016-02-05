До Яценюка дошло: он основная причина того, что министры пишут заявления об отставке — политолог

5 февраля 2016, 15:31

Премьер создает такие барьеры, когда министры не могут полноценно работать, говорит Владимир Цибулько

Владимир Цибулько

Чрезвычайное внимание к министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу со стороны дипломатического корпуса переводит его из разряда администраторов в символическую фигуру.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Считаю, что это гиперболизация и его лично, и его роли в проведении реформ в Украине. Человек, нацеленный на реформы, в первую очередь, формирует пул союзников, то есть парламентскую опору, который будет бороться за его идеи и намерения. В данном случае Абромавичус оказался странной для украинской политики фигурой, которая не демонстрировала особого желания консультироваться с фракциями, не особо доводила свои идеи до общества. Это несколько странно, как и нынешняя ставка на него и солидарность дипломатического корпуса, особенно тех стран, которые для нас являются наиболее важными и в плане безопасности, и в плане доступа к финансам, и в плане морального ощущения. Мне кажется, что это своеобразная политтехнология — встряхнуть Кабмин, заставить его реализовать хотя бы соглашение, подписанное в момент создания правящей коалиции", — рассказал политический эксперт.

"Поскольку коалиция первична, то сначала следовало бы встряхнуть ее. На мой взгляд, в коалиции никто не сделал должных выводов из выхода Радикальной партии из коалиции. Наоборот — постоянно демонстрировалось настроение "баба с воза…". Хотя, на самом деле, это сигнал не о том, что Ляшко играет по эгоистичному сценарию, а о том, что малочисленные фракции в коалиции всегда получали пинки, но никогда не получали дивиденды. То есть с их позицией мало кто считался, особенно "Народный фронт"", — напомнил политолог.

"Такая странная ситуация требует не только переформатирования Кабмина — она требует актуализации коалиционного соглашения, или его переподписания, с четкими сроками выполнения, планом действий. Это важнее, чем перезагрузка Кабмина. Кабмин — это производное от коалиции. Насколько коалиция будет способна переступить через эгоистичные интересы лидеров или спонсоров фракций — это принципиальный момент", — уверен Цибулько.

"Защита Абромавичуса значит, что наши западные партнеры четко понимают, что поход на выборы и замедление реформ приведет к управленческому, а не политическому кризису. Замедление темпов реформ может в том числе привести к краху экономики. Абромавичус был понятной для Запада фигурой, фигурой, которая больше всего в нынешнем правительстве отвечала за свои слова, намерения и выполняла обязательства, в первую очередь, перед западными партнерами. В Кабмине есть несколько фигур, которые понятны и приемлемы для западных партнеров: Яресько, Абромавичус, весь "грузинский десант". Западные партнеры боятся разбалансирования и попытки приватизации олигархами самых лакомых структур. Абромавичус как раз и был той фигурой, которая, во-первых, добилась реформы "Нафтогаза" и переведения его в чисто бизнес-формат, а, во-вторых, его намерения перевести в чистый бизнес-формат все предприятия, которые были подконтрольны Минэкономразвития, снимали огромное бремя с бюджета и позволяли государственным предприятиям работать на рыночных условиях, а не тянуть из бюджета очередные компенсации за неуклюжее управление или просто разворовывание. В последние полгода Абромавичус в плане смены менеджмента главных государственных предприятий был очень настойчивым. Как раз в этом плане он действовал с большой пользой для государства и очень ответственно. Все гири на ногах не давали экономике жить, и наш бюджет постоянно от этого бремени зависел", — говорит политолог.

"Думаю, что до Яценюка наконец дошло, что он является основной причиной того, что министры пишут заявления об отставке. Ведь именно он создает такие барьеры, когда министры не могут полноценно работать, он создает такую атмосферу, что министрам хочется покинуть правительство. Среди всех министров к Яценюку самый низкий уровень доверия в обществе. По логике, даже несмотря на то, что его политическая сила в свое время получила очень серьезный результат на выборах, доверие персонально к нему — близко к нулю. Дальнейшее его пребывание на должности пагубно для государства, поскольку оно создает такой разрыв и диссонанс в сознании, когда Яценюк воспринимается как основной тормоз реформ. Возможно, он — человек, нацеленный на положительный результат, но неприемлемы его непоследовательность, его способность обманывать западных партнеров. Из-за последнего он должен бы был уйти", — считает политический эксперт.

"Почему четыре министра отозвали свои заявления об отставке? Думаю, страх перед выборами наконец остудил всех. Можно забавляться различными шантажными сценариями, но идти на перевыборы никто не хочет, потому что, во-первых, нет достаточного количества ресурсов, а, во-вторых, в ходе избирательной кампании создается повод для реванша деструктивных сил. Не скажу, что деструктивные силы в этом случае победят, но они создадут такое напряжение в обществе, которое будет способно привести к гражданским конфликтам, поскольку часть этих деструктивных сил уже давно должна была сидеть в тюрьме, а они до сих пор играют в политику", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, премьер Арсений Яценюк заявил, что Абромавичус находится под защитой Кабмина и пообещал пресекать любые попытки давить на министра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кабмин Яценюк эксперт отставка политолог Абромавичус коалиция переформатирование
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять