У Порошенко рассказали о сложной обстановке на Донбассе, ранен силовик: карта зоны АТО

7 февраля 2016, 13:57

В районе Марьинки снайперы врага ранили одного украинского воина.

Силы АТО на Донбассе. иллюстрация

Обстановка на линии фронта в зоне АТО на Донбассе продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки количество вражеских обстрелов украинских позиций сократилось почти вдвое – было насчитано 47 случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков.

Об этом на брифинге сказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По информации полковника, из тяжелого вооружения противник продолжает эпизодически применять минометы.

Так, на Донецком направлении на Светлодарской дуге произошли две провокации противника с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На северной околице Горловки наблюдались боевые действия низкой интенсивности. В том районе враг всего выпустил 14 мин из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО, а также совершил ряд вооруженных провокаций.

К западу от оккупированной Горловки, вблизи Троицкого и Новгородского, НВФ открывали огонь в основном днем, применяя гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг выпустил две мины.

В районе Донецкого аэропорта не прекращались вражеские обстрелы, тяжелое вооружение при этом не применялось.

Наибольшей активность врага вчера была вблизи Красногоровки. После полуночи со стороны Старомихайловки бандформирования начали обстреливать украинские позиции из минометов калибра 82 и 120 мм, и прекратили только засветло. Тогда враг выпустил более 75 мин в сторону сил АТО.

На Мариупольском направлении одна кратковременная вооруженная провокация состоялась вблизи Широкино.

На Луганском направлении продолжается абсолютное затишье.

Также спикер сообщил о том, что в районе Марьинки в светлое время суток активными были снайперы врага, в результате одного из таких обстрелов был ранен один украинский военный. Больше потерь за прошедшие сутки силы АТО не понесли.

Напомним, глава Луганской ОВГА Георгий Тука спрогнозировал, сколько ДНР и ЛНР продержатся без поддержки России

 

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