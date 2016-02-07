Яценюк рассказал о принципах, по которым он продолжит работать в Кабмине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил пять принципов, по которым правительственная команда готова продолжать работать.

Как сказал Яценюк в программе "10 минут с премьер-министром", первый принцип — это отсутствие политического давления и политической коррупции, передает официальный сайт премьера.

"Каждый министр, который назначен правительственной коалицией, несет всю полноту ответственности за свою область и за ту политику, которую он определяет в отрасли. Ни одна из политических фигур или ни один бизнесмен, который имеет собственные интересы, не имеет права давить на министра и заставлять его принимать те решения, которые противоречат политике министра и интересам Украинского государства", — подчеркнул Яценюк.

"Больше никаких политических квот в органах государственной власти и управления. Никаких политических и бизнес-интересов в руководстве государственных компаний и государственных банков", — добавил он.

Второй принцип — это "полная нетерпимость к коррупции — как политической, так и экономической".

"Любые назначения в государственные компании будут осуществляться исключительно через независимый номинационный комитет. И 60 крупнейших государственных компаний получат новых и независимых руководителей. Независимых как от политических фракций и партий, так и от бизнес-групп и бизнес-элит", — подчеркнул премьер.

При этом он подчеркнул, что в 2016 году в Украине должна начаться честная и прозрачная приватизация.

"На приватизацию должен быть выставлен Одесский припортовый завод, компания "Центрэнерго", другие энергетические компании", — уточнил он.

"Парламент должен принять закон, который дает возможность стратегическому инвестору на открытом и честном прозрачном конкурсе приобрести государственные объекты с той целью, чтобы привлечь иностранные инвестиции, создать новые рабочие места, модернизировать украинскую экономику и избавить государственные компании от политического влияния и статуса кормилиц для тех или иных политических партий и сил", — отметил Яценюк.

Третий принцип, подчеркнул он, — это принцип "полной прозрачности деятельности руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и народных депутатов Украины".

Яценюк отметил, что заседания Кабинета министров Украины будут транслироваться в прямом эфире.

"Мы должны побороть телефонное право и любые попытки теневых договоренностей за кулисами прозрачной украинской политики", — подчеркнул глава правительства.

Для этого, сообщил Яценюк, Кабинет министров принимает решение о введении Кодекса этического поведения государственного служащего и вносит в Верховную Раду Кодекс добропорядочности политического деятеля.

"Эти решения предусматривают обязательность фиксирования всех встреч и переговоров политических деятелей и руководителей органов государственной власти в Украине", — сказал он.

Четвертый принцип — это принцип ответственности.

Глава правительства отметил, что Кабинет министров, согласно Конституции, подотчетен и подконтрольный Верховной Раде Украины.

"Это означает, что правительство выполняет свою часть работы как исполнительная ветвь власти. Но украинский парламент голосует за те законы, которые необходимы для проведения реформ в стране, и доверяет правительству, которое он сформировал. И помогает правительству менять страну и проводить правильные решения для Украинского государства", — подчеркнул Яценюк.

Пятый принцип, подчеркнул он, — это принцип разделения властей.

"Президент Украины является главой Украинского государства. И Кабинет министров Украины ответственен перед президентом", — сказал он.

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