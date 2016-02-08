Абромавичус не планирует заниматься политикой, но остается в Украине

Министр экономического развития Айварас Абромавичус, который подал в отставку, заявил, что не намерен заниматься политикой.

В интервью ТСН.Тиждень он также подчеркнул, что не планирует участвовать в каком-либо политическом проекте главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, сообщает Украинская правда.

"Политикой заниматься я не буду, я не политик, я пришел как технократ-министр прямо из частного бизнеса и я хотел многое сделать. Мы только на полпути", — сказал Абромавичус.

"Я встречался со многими, и с послами, и с бизнес-сообществом, и так далее. От Михаила Саакашвили никаких предложений не поступало", — отметил министр.

Он также напомнил, что Саакашвили был назначен министром руководителем совета по реформе госпредприятий еще до назначения губернатором.

"То есть наша совместная деятельность по госкомпаниях продолжается уже много месяцев", — сказал он.

Напомним, председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб заявила, что Абромавичус настроен на то, что он может вернуться в правительство, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины.

Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.

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видео: ТСН; фото: replyua.net