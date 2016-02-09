Ярош пообещал поддержать полицию Донбасса "на своем уровне"

Народный депутат, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош пообещал "на своем уровне" поддержать полицию Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Донецкой области, об этом шла речь во время встречи Яроша и начальника полиции области генерала Вячеслава Аброськина.

"Как представитель Верховной Рады Украины, он поинтересовался проблемами полиции Донецкой области, которой сегодня приходится работать в условиях террористической агрессии", — говорится в сообщении.

Начальник полиции, со своей стороны, отметил, что "благодаря нацеленной превентивной работе, тщательному внутреннему контролю на дорогах и контрдиверсионным мерам на линии разграничения полиция удерживает стабильную оперативную ситуацию в городах прифронтового региона – в частности, в Мариуполе, где успешно внедряются и откуда стартуют все проекты эффективного противодействия преступности".

Однако полицейские нуждаются в поддержке в вопросах технического развития и оснащения.

"Ярош отметил, что на своем уровне готов поддержать начинания полиции, которые позволят укрепить безопасность страны", – говорится в сообщении.

Напомним, на встрече с активистами в городах Донбасса Ярош заявил, что готов заменить Петра Порошенко на посту Президента Украины.