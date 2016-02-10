Боевики ведут по нашим позициям "беспокоящий огонь": карта зоны АТО

Обстановка на линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе не изменилась. Оккупанты широко применяют пулеметы и гранатометы различных систем. Силы АТО вынуждены открывать ответный огонь.

Об этом сказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Так, на Луганском направлении, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации, боевики обстреляли из минометов наши позиции у Станицы Луганской.

На Донецком и Мариупольском — боевые действия низкой интенсивности с эпизодическим применением тяжелого вооружения (82-мм минометы, БМП).

На Донецком направлении противник проявлял наибольшую активность на участке фронта Зайцево – Майорск. Незаконные вооруженные формирования ведут огонь сразу по нескольким направлениям – южной части Зайцево, поселка шахты 6-7 и т.д. Дважды враг применил 82-мм миномет.

Также продолжаются вражеские обстрелы на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту. Спокойно на передовой лишь несколько часов утром, остальное время противник ведет по нашим позициям "беспокоящий огонь".

На Мариупольском направлении наиболее интенсивные обстрелы вчера произошли в Марьинке. По меньшей мере 4 раза открывали огонь снайперы противника.

Одновременно со стороны села Александровка боевики осуществили провокационный обстрел контрольного пункта "Марьинка" из автоматического станкового гранатомета. Снаряды разрывались в непосредственной близости от пункта, когда там были гражданские. К счастью, никто не пострадал.Силы АТО открывают ответный огонь.

Также перестрелки продолжаются восточнее г. Мариуполя – вблизи Талаковки и Широкино. Противник начал обстрелы украинских позиций уже после захода солнца, и прекратил их только через 5 часов. На этих рубежах незаконные вооруженные формирования 4 раза применили 82-мм минометы, говорится в сообщении.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Ранее сообщалось, 10 февраля, утром вблизи линии разграничения на Донбассе на мине подорвался автобус с мирными жителями, погибли 4 человека.