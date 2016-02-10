Военный эксперт объяснил, как Москва держит в повиновении Захарченко и Плотницкого

Пример уничтоженных полевых командиров банд ДНР и ЛНР заставляет главарей "республик" Александра Захаренко и Игоря Плотницкого полностью подчиняться Москве, даже несмотря на личный конфликт.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"Однозначно Москва пытается обеспечить полный контроль над территориями, где находятся ее воинские части и подразделения. Инструменты для обеспечения такого контроля мы с вами постоянно можем наблюдать, благодаря сообщениям СМИ, когда получаем информацию об уничтожении тех или иных руководителей криминальных группировок. Также однозначно существуют конфликты между главарями этих криминальных структур", — объяснил военный эксперт.

Говоря о будущем оккупированной части Донбасса в ближайшее время, он заметил, что для однозначного ответа на этот вопрос необходимо понять, когда русский народ сменит нынешний режим в России демократическим путем.

"У большинства из нас ответ на этот вопрос вызывает скептическое отношение. Мы должны понять, что мы обречены сосуществовать с таким соседом как РФ. Поэтому я считаю, мы должны по большинству направлений действовать, как действует Израиль в окружении стран, которые негативно относятся к нему. Конфликт на Донбассе перманентно будет подогреваться Москвой до тех пор, пока мировое сообщество не решится на серьезные экономические санкции против властей РФ", — резюмировал эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

Напомним, ранее Козий рассказал о Донбассе: России не нужна эта "опухоль", а с Крымом все значительно сложнее.

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