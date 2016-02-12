После ухода России с Донбасса нужна зачистка боевиков — Тука

Если Россия прекратит поддерживать созданную под руководством российских спецслужб структуру террористических организаций ДНР/ЛНР, Украина должна будет провести спецоперацию по ликвидации наиболее активных боевиков и их главарей.

Об этом заявил губернатор Луганской области Георгий Тука в интервью ЛІГА.net.

"Необходима очень мощная полицейская операция с использованием не только военнослужащих или полиции, а в первую очередь спецслужб. Их задачей будет в кратчайший срок нейтрализовать главарей и активных участников", — пояснил Тука.

Председатель Луганской ОВГА, однако, против того, чтобы оккупированные территории Украина возвращала исключительно силовым методом.

"Возможно только изменение (минского, — ред.) формата, но в итоге мы получим мир и вернем потерянные территории Донецкой и Луганской исключительно дипломатическими и санкционными мерами. Не военными. Я противник военных мер. Это от Украины будет требовать огромных финансовых расходов, приведет к очередным неоправданным жертвам с обеих сторон", — считает он.

Несмотря на то, что "уровень взаимной ненависти очень высокий", на временно оккупированной территории Луганщины, по оценкам Туки, проживает 65-70% проукраинского населения.

Ранее Тука заявлял, что на Донбассе ДНР и ЛНР без материальной поддержки России продержатся максимум полгода.