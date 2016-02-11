В ОБСЕ считают, что переговоры по Донбассу вступили в важную фазу

Для урегулирования конфликта в Украине нужна политическая воля.

Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, пишет БелТА.

"Переговорный процесс вступил в важную фазу, но сейчас нам нужна политическая воля", — заявил Сайдик.

Вместе с тем представитель ОБСЕ подчеркнул, что минский процесс работает. "Все стороны принимают его как единственный способ для разрешения конфликта", — добавил он.

По мнению спецпредставителя, минской площадке нет достойной альтернативы.

Но, несмотря на то что стороны год назад взяли на себя ряд обязательств, урегулировать конфликт в Украине еще не удается.



Кроме того, Сайдик указал на то, что ОБСЕ не может насильственно подталкивать стороны к урегулированию конфликта.

Напомним, ранее американский эксперт Стивен Бланк заявил, что Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.

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фото: belta.by