Порошенко пока не принял решения об объявлении очередной волны мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не принял решения о направлении в Верховную Раду законопроекта об объявлении очередной волны мобилизации.

Как сообщили в пресс-службе, об этом глава государства сказал выступая на первом в этом году заседании Совета регионального развития.

"Глава государства сообщил, что пока не принял решения о направлении в Верховную Раду законопроекта об объявлении очередной волны мобилизации", — говорится в сообщении.

Также Порошенко заявил, что в дальнейшем формирование украинского войска должно проходить, прежде всего, по контрактному принципу.

"Мы должны использовать все ресурсы и резервы для обеспечения комплектации контрактной армии", — сказал Порошенко.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявляли, что вследствие демобилизации военнослужащих четвертой волны возникнет потребность доукомплектовать армию. Демобилизация военных, которые завершили выполнение своих обязанностей, планируется в конце марта — в апреле текущего года.

По словам министра обороны Степана Полторака, Генштаб делает расчеты и изучает необходимость объявления очередной волны мобилизации.

8 февраля начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что необходимость в очередной волне мобилизации будет зависеть от количества военных, которые будут приняты на военную службу по контракту.