Кабмин принял программу действий на 2016-й год: Яценюк назвал приоритеты работы

В четверг, 11 февраля, Кабинет министров Украины одобрил программу своей деятельности на 2016 год.

Соответствующее решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании правительства, передает УНН.

"Есть возражения против принятия программы? Никаких. Решение принято", — отметил премьер-министр Арсений Яценюк.

Глава правительства добавил, что во вторник программа деятельности будет представлена в Верховной Раде.

Среди приоритетов правительства на 2016 год — широкомасштабная приватизация и введение безвизового режима, сказал Яценюк.

"Номер один — прозрачная, честная, широкомасштабная приватизация объектов государственной собственности и принятие соответствующего законодательства. Одесский припортовый, Центрэнерго, Облэнерго и другие объекты, которые сейчас запрещены к приватизации, но не имеют стратегического значения для безопасности государства должны быть выставлены на честные и прозрачные аукционы", — отметил Яценюк.

Кроме того, по его словам, среди приоритетов, продолжение дерегуляции украинской экономики, реформа ГФС и передача части таможен в управление, а также судебная реформа.

"Принятие во втором чтении изменений в Конституцию с одновременным принятием нового закона о статусе судей и судоустройстве", — добавил он.

"Следующее — это вооруженные силы. Мы фактически переводим на контрактную армию и украинские ВС, де-факто, должны стать членами НАТО. Они должны полностью соответствовать стандартам и критериям североатлантического альянса", — отметил глава правительства.

Также, он отметил, что среди приоритетов - полноценная имплементация ЗСТ с ЕС и внедрение в этом году безвизового режима.

"Отдельно в нашем программном документе — принятие законов о введении страховой медицины", — добавил он.

Напомним, ранее Яценюк рассказал о принципах, по которым он продолжит работать в Кабмине.