Кадровые игры Кабмина: кто из министров уйдет, кто — останется

После отчета Кабинета министров в парламенте будет решен вопрос о кадровых перестановках в правительстве, то есть уже в нынешнем месяце, сообщил советник президента Петра Порошенко Олег Медведев. "Немедленно — это, я думаю, что означает в феврале. Кабинет министров подал письменный отчет в Верховную Раду. Я так понимаю, что он должен быть рассмотрен в комитетах и на фракциях. И 16 февраля должен уже состояться вербальный отчет Кабинета министров в Верховной Раде", — отметил Медведев.

Перед тем, 4 февраля, состоялась встреча послов G7 с президентом, премьером и главой парламента, которая продолжалась в Администрации президента около двух часов. В тот же вечер стало известно, что министры, ранее написавшие заявления об отставке, отозвали их, а это министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, министр информационной политики Юрий Стець, министр здравоохранения Александр Квиташвили и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Встреча послов G7 состоялась сразу она после громкого заявления главы Минэкономики Айвараса Абромавичуса об отставке из-за политического давления. Он, в отличие от своих коллег, не изменил решения и подтвердил о своем намерении покинуть пост.

Западные партнеры разочарованы уходом Абромавичуса, в частности, об этом заявили в Госдепе США. Также решение Айвараса Абромавичуса подать в отставку с поста министра вызывало беспокойство у Международного валютного фонда.

"Его решение подать в отставку вызывает беспокойство. Если подозрения, которые он высказал во время заявления об уходе с должности, являются точными, то это явный признак, что взятые правительством обязательства по борьбе с коррупций не выполняются", — заявила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард.

Эксперты рассказали "Главреду", какие кадровые перестановки грозят Кабмину в свете последних событий, почему, по их мнению, четыре министра передумали увольняться, а также какие последствия будет иметь для Украины отставка Айвараса Абромавичуса, учитывая то, как активно западные партнеры выступают за то, чтобы он остался в правительстве.

Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Разумный:

Что касается отозванных заявлений об увольнении четырех министров, то, очевидно, что это мощный сигнал о том, что среди политиков, в частности, тех, что представляют БПП и "Народный фронт", достигнут консенсус о том, каким образом будет функционировать новый Кабмин, как он будет переформатироваться. Сказать сегодня, какими буду изменения, пока что сложно. Но, скорее всего, они будут косметическими. Это способ сохранить статус-кво, но при этом сделать вид принципиального и решительного шага.

Что касается конкретных изменений, то думаю, что они возможны на тех позициях, которые были закреплены за БПП, там ожидается некоторая ротация. Вполне возможно, что Евгений Нищук вернется вместо Вячеслава Кирилленко. Возможно, позиции министра образования не так уж сильны. Но, в целом, на ключевых должностях (министр внутренних дел, премьер-министр и т.д.) больших изменений не будет.

Также если Арсений Яценюк останется премьер-министром, то у него появится серьезный противовес в лице первого вице-премьера — называют фамилию Ковальчука. Очевидно, этот баланс найден благодаря тому, что по этому вопросу как-то договорились.

Что касается Абромавичуса, вступают в силу разные правила игры. С одной стороны, была интрига в том, что БПП и "Народный фронт" никак не могли между собой договориться, поделить ресурсы и схемы. А с другой стороны, есть параллельный сюжет — искореняем мы коррупцию или сохраняем, просто ставя "своих" людей. И, как часто бывает в украинской политике, под прикрытием риторики одного сюжета происходят события, обусловленные другим сюжетом. На фоне этого скандала, я так понимаю, Абромавичус пока что не чувствует, что консенсус, который достигнут между ведущими политическими силами, предусматривает изменение правил игры. Он этого не видит, а потому не идет на это соглашение, а потому не отзывает свое заявление об увольнении.

Ситуация выглядит так, что Игорем Кононенко в той или иной степени пожертвуют правящие политические силы: он либо сложит мандат, либо прекратит быть заместителем главы фракции; Кабмин якобы задекларирует свою решительность и консолидацию. А в таких условиях демарш Абромавичуса вроде и утрачивает свой масштаб и свою социальную значимость. Так это будет выглядеть как демарш отдельного человека. В таком случае это не будет иметь для нас больших последствий. Будет иметь большее значение то, кто придет на его место, а не то, останется он или нет. Тут сложная история, которая, очевидно, больше связана с личными психологическими чертами министра экономики. Он либо останется в этой игре с такими невнятными правилами, либо твердо решит из нее выйти. Но это будет его личное решение, а не кардинальный шаг с серьезными последствиями для политической системы и международного позиционирования. Так в свое время ушел с должности Шеремета — сначала это имело резонанс, а потом все забылось.

Политолог Владимир Цибулько:

Чрезвычайное внимание к Абромавичусу со стороны дипломатического корпуса переводит его из разряда администраторов в символическую фигуру. Я считаю, что это гиперболизация и его лично, и его роли в проведении реформ в Украине. Человек, нацеленный на реформы, в первую очередь, формирует пул союзников, то есть парламентскую опору, который будет бороться за его идеи и намерения. В данном случае Абромавичус оказался странной для украинской политики фигурой, которая не демонстрировала особого желания консультироваться с фракциями, не особо доводила свои идеи до общества. Это несколько странно, как и нынешняя ставка на него и солидарность дипломатического корпуса, особенно тех стран, которые для нас являются наиболее важными и в плане безопасности, и в плане доступа к финансам, и в плане морального ощущения. Мне кажется, что это своеобразная политтехнология — чтобы встряхнуть Кабмин, заставить его реализовать хотя бы коалиционное соглашение, подписанное на момент создания правящей коалиции.

Поскольку коалиция первична, то сначала следовало бы встряхнуть ее. На мой взгляд, в коалиции никто не сделал должных выводов из выхода Радикальной партии из коалиции. Наоборот — постоянно демонстрировалось настроение "баба с воза…". Хотя, на самом деле, это сигнал не о том, что Ляшко играет по эгоистичному сценарию, а о том, что малочисленные фракции в коалиции всегда получали пинки, но никогда не получали дивидендов. То есть с их позицией мало кто считался, особенно "Народный фронт".

Такая странная ситуация требует не только переформатирования Кабмина — она требует актуализации коалиционного соглашения, или его переподписания, с четкими сроками выполнения, планом действий. Это важнее, чем перезагрузка Кабмина. Кабмин — это производное от коалиции. Насколько коалиция будет способна переступить через эгоистичные интересы лидеров фракций или спонсоров фракций — это принципиальный момент.

Защита Абромавичуса значит, что наши западные партнеры четко понимают, что поход на выборы и замедление реформ приведет к управленческому, а не политическому кризису. Замедление темпов реформ может в том числе привести к краху экономики. Абромавичус был понятной для Запада фигурой, фигурой, которая больше всего в нынешнем правительстве отвечала за свои слова, намерения и выполняла обязательства, в первую очередь, перед западными партнерами. В Кабмине есть несколько фигур, которые понятны и приемлемы для западных партнеров: Яресько, Абромавичус, весь "грузинский десант". Западные партнеры боятся разбалансирования и попытки приватизации олигархами главных наиболее лакомых структур. Абромавичус как раз и был той фигурой, которая, во-первых, добилась реформы "Нефтегаза" и переведения его в чисто бизнес-формат, а, во-вторых, его намерения перевести в чистый бизнес-формат все предприятия, которые были подконтрольны Минэкономразвития, снимали огромное бремя с бюджета и позволяли государственным предприятиям работать на рыночных условиях, а не тянуть из бюджета очередные компенсации за неуклюжее управление или просто разворовывание. В последние полгода Абромавичус в плане смены менеджмента главных государственных предприятий был очень настойчивым. Как раз в этом плане он действовал с большой пользой для государства и очень ответственно. Все гири на ногах не давали экономике жить, и наш бюджет постоянно от этого бремени зависел.

Думаю, что до Яценюка наконец дошло, что он является основной причиной того, что министры пишут заявления об отставке. Ведь именно он создает такие барьеры, когда министры не могут полноценно работать, он создает такую атмосферу, что министрам хочется покинуть правительство. Среди всех министров к Яценюку самый низкий уровень доверия в обществе. По логике, даже несмотря на то, что его политическая сила в свое время получила очень серьезный результат на выборах, доверие персонально к нему — близко к нулю. Дальнейшее его пребывание на должности пагубно для государства, поскольку оно создает такой разрыв и диссонанс в сознании, когда Яценюк воспринимается как основной тормоз реформ. Возможно, он — человек, нацеленный на положительный результат, но неприемлемы его непоследовательность, его способность обманывать западных партнеров. Из-за последнего он должен бы был уйти.

Почему четыре министра отозвали свои заявления об отставке? Думаю, страх перед выборами наконец остудил всех. Можно забавляться различными шантажными сценариями, но идти на перевыборы никто не хочет, потому что, во-первых, нет достаточного количества ресурсов, а, во-вторых, в ходе избирательной кампании создается повод для реванша деструктивных сил. Не скажу, что деструктивные силы в этом случае победят, но они создадут такое напряжение в обществе, которое будет способно привести к гражданским конфликтам, поскольку часть этих деструктивных сил уже давно должна была сидеть в тюрьме, а они до сих пор играют в политику.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Отставка Абромавичуса не будет иметь больших последствий для Украины. Это все преувеличение и своего рода миф. На мой взгляд, все заявления о том, что он — реформатор-чемпион, не совсем отвечают действительности. Конечно, хорошо говорить, что нужно все приватизировать, подготовить и продать подороже, но этим должен заниматься Фонд государственного имущества. Возможно, Абромавичус был бы лучше главой Фонда госимущества. К тому же, речь идет о Министерстве экономического развития и торговли, а о торговле мы с вами вообще ничего не слышали, кроме того, что есть заместители, которые занимались вопросом зоны свободной торговли с ЕС — в этом сегменте тоже были серьезные проблемы, но дело двигалось. То же касается и промышленности — что сделано в этом направлении, сколько создано рабочих мест, подано законопроектов, которые бы улучшили инвестиционный климат?

По оценкам Heritage Foundation, в Украине самая репрессивная экономика в Европе, с точки зрения свободы, и мы занимаем 167 место по индексу экономической свободы в мире. Вот и весь результат его работы — за год его работы мы на семь пунктов опустились вниз. Возможно, в некоторых секторах общей структуры Министерства экономического развития и торговли (а это и промышленность, и экономика, и торговля) как-то что-то и продвигалось, но это не стало толчком для начала экономического развития. Это очевидно. Потому с отставкой Абромавичуса для Украины на самом деле ничего страшного не случится в экономическом плане.

Но этот вопрос лежит и в политической плоскости. Сам Абромавичус не был замешан ни в каких коррупционных или других сомнительных схемах. И он был препятствием, которое мешало работе таких схем, что у нас существовали. Это стало главной причиной, почему послы G7 выступили против отставки Абромавичуса. В данном контексте политические последствия его отставки будут, но не для Украины, а для украинского политикума.

Арсений Яценюк очень удачно использовал данную ситуацию с Абромавичусом. Как говорил Ларош Фуко, наихудшее, что может быть, это когда кто-то пытается выглядеть умнее всех. Именно так сейчас себя ведет Яценюк. То, что министры начали забирать свои заявления об увольнении назад (это, по моему мнению, за пределами здравого смысла и политической культуры), служит тому, чтобы именно Арсений Яценюк остался на должности. Его заявления о том, что если его уберут с должности, то уйдет весь Кабмин, все его ультиматумы и шантажи уже надоели. Мы уже видим, что он не способен и не компетентен что-либо сделать. Вся эта ситуация с Кабмином на фоне отозванных заявлений служит именно для сохранения Яценюка на должности. Потому сейчас будет серьезный торг. Но, еще раз подчеркну, что все эти действия, история с заявлениями затеяны для того, чтобы Яценюк остался на месте.