Боевики активничали под Марьинкой: 53 раза поливали наши позиции из зениток и гранатометов

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Террористы не прекращают обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины. В целом, за прошедшие сутки пророссийские наемники 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки под минометным огнем противника оказались наши позиции в Зайцево, Красногоровке и Песках. Кроме того, в Красногоровке боевики применили зенитную установку.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по украинским укреплениях в Троицком, Верхнеторецком, Майорске, Новгородском, Луганском, Опытном и на шахте Бутовка.

14 раз были обстреляны наши опорные пункты в районе Марьинки. Около 22.00 из автоматических гранатометов террористы открыли огонь по КПВВ "Марьинка".

На Мариупольском направлении неспокойно было в районе Лебединского и Гранитного, где противник применил гранатометы и стрелковое оружие, говорится в сообщении штаба.

Как ранее сообщал штаб АТО, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО.