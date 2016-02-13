Разведка отчиталась: под Донецком уничтожены еще 6 оккупантов, 12 — ранены

По данным украинской разведки, 11 февраля в зоне АТО на Донбассе погибли шесть и получили ранения еще 12 российских оккупантов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает телеканал "112 Украина".

"Вчера в результате нескоординированных действий российских подразделений погибли 6 и получили ранения 12 российских военнослужащих. Тела погибших и раненых были доставлены в Донецкую областную больницу", — заявил Скибицкий.

Напомним, в течение прошлых суток боевики 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Напомним, неделей ранее Скибицкий сообщил, что число погибших с начала года российских военнослужащих на Донбассе составляло 42.