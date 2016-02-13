Стали известны новые подробности уничтожения оккупантов под Горловкой

В районе Марьинки действует подразделение российских вооруженных сил "Белый медведь".

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведкой установлено, что "в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады (Обильное) в районе Марьинка действует подразделение ВС РФ "Белый медведь".

Кроме того, по данным разведки, в течение суток противник понес потери в личном составе. "Один военнослужащий ВС РФ погиб (Валерий Москалец) и один получил ранение во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе населенного пункта Зайцево, под Горловкой", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны первые подробности уничтожения шести российских оккупантов под Донецком.