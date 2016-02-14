Российские "кураторы" приказали ДНР применять запрещенное вооружение и стянули танки под Мариуполь

Под Мариуполем наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки боевиков ДНР, а также террористам приказано интенсивно использовать на передовой минометы калибра 120 и 82 мм.

Об этом представители миссии ОБСЕ написали в своем отчете, пишет 0629.

В отчете сообщается, что 12 февраля зафиксирован факт передислокации танков ДНР под Мариуполь.

Представители миссии ОБСЕ обнаружили три танка (Т-64) в контролируемом формированиями ДНР Безыменном, что в 30 км восточнее Мариуполя.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, ДНР приказано интенсивно использовать на передовой минометы калибра 120 и 82 мм.

В сообщении говорится, что по оперативным данным, боевики ДНР получили приказ от "своих российских кураторов" интенсивно использовать минометы калибра 120 и 82 мм.

По этому приказу ночью позиции ВСУ открывали минометный огонь в районе Зайцевого, Майорская, Красногоровки, Верхнеторецького,Талаковки и Павлополя.

С наступлением воскресенья продолжились обстрелы украинских укреплений в Красногоровке и Талаковке, противник применяет минометы калибра 82 мм.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что главари боевиков ДНР по согласованию с российскими "кураторами" намерены устроить провокации западнее Донецка и под Мариуполем.

фото: 0629.com.ua