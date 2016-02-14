Боевики активнее используют при обстреле позиций ВСУ 120-мм и 82-мм минометы, — пресс-центр АТО

В районе проведения АТО не прекращаются обстрелы пророссийскими боевиками позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Выполняя очередной преступный приказ своих кремлевских кураторов, члены незаконных вооруженных формирований все интенсивнее используют при обстреле наших позиций минометы калибра 120 и 82 мм. Под минометный огонь врага попали наши опорные пункты в Красногоровке, Талаковке и Зайцево. Кроме того, в Красногоровке боевики применили крупнокалиберные пулеметы и БМП", — говорится в сообщении.

С начала суток противник 39 раз открывал огонь, применяя почти весь имеющийся арсенал.

"Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям в Новотроицком, Марьинке, Авдеевке, Новгородском, Опытном, Песках и на шахте Бутовка. Опорные пункты сил АТО в Луганском противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса. На Мариупольском направлении неподалеку Гнутового произошло боевое столкновение. Здесь боевики применяли минометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, боевики активизировались на Мариупольском направлении, ранены 7 наших воинов.