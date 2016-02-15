Враг десятки раз нарушал "тишину", под Мариуполем был бой

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 71 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что недалеко от города Мариуполь Донецкой области произошел бой.

"Все чаще при обстреле позиций украинских военных пророссийские боевики используют минометы. Только за минувшие сутки противник 20 раз применял именно этот вид вооружения", — отметили военнослужащие.

По их данным, под минометный огонь орудующих на востоке страны террористов попали опорные пункты силовиков, расположенные в Красногоровке, Песках, Талаковке, Майорске и Зайцево.

"Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям в Новотроицком, Марьинке, Авдеевке, Новгородском, Опытном, Песках и на шахте Бутовка", — добавили в штабе.

Кроме того, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса опорные пункты сил АТО, расположенные в населенном пункте Луганское.

"Боевое столкновение произошло на Мариупольском направлении неподалеку Гнутово. Здесь враг применял минометы и стрелковое оружие. Неспокойно было и в Широкино, где противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", — подчеркнули силовики.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.