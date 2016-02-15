"Відродження" потребовало от Кабмина кадровой "перезагрузки"

Экономическая политика действующей власти заставит миллионы украинцев искать лучшей доли за рубежом.

Об этом на заседании согласительного совета председателей парламентских фракций заявил сопредседатель фракции "Партія "Відродження" Виктор Бондарь.

"Вы доведете страну до того, что отсюда вскоре поуезжают все 10-15 млн трудоспособных людей, и на этом закончится эта страна! Вы хотите оставить здесь пустую территорию, остальные 20 млн населению, не способного работать ?! Вы для кого зачищаете эту территорию? Чтобы разделить ее и раздать потом между соседними странами? Сегодня вся молодежь только и делает, что ищет способ, как уехать из страны. Это, к сожалению, политика, приводящая к потере экономической независимости", — добавил нардеп.

По словам Бондаря, правительству нужно предоставить четкий план действий на ближайшие полгода и план по изменению кадрового состава.

"Надо проводить кадровую перезагрузку, брать профессиональных людей в каждой отрасли, не смотреть, кто и под какими флагами когда-то был, а смотреть на то, что люди умеют делать, и как они доказали свои профессиональные качества. Тогда будет порядок. А не так как сегодня: набрали с улиц неизвестно кого, раздали паспорта и ожидаете, что будут изменения", — возмутился депутат.