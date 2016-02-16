В Генпрокуратуре удовлетворили отставку Касько — СМИ

Прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что рапорт об отставке заместителя Генпрокурора Виталия Касько удовлетворили.

По его словам, приказ об увольнении Касько уже издан, пишет "Украинская правда".

"Завтра его ждут на выдачу трудовой книжки", — сказал Куценко.

Как известно, 15 февраля Касько заявил, что подает в отставку.

"Последней каплей стал очередной передел работы ГПУ, Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе по "бриллиантовым" прокурорам", — отметил он.

фото: rbc.ua