Политолог объяснил, почему на Донбассе Путину "не светит" маленькая победоносная война

Россия не пойдет в масштабное наступление на востоке Украины, а маленькой победоносной войны для президента страны Владимира Путина там не будет.

Об этом говорится в статье российского политолога Дмитрия Орешкина для "Апострофа".

В то же время аналитик уточнил, что на Донбассе новая агрессия властей государства с высокой долей вероятности не будет победоносной, если будет маленькой.

"Кремль пытается продемонстрировать, что РФ не собирается идти на уступки. Не исключено, что в этой связи он может активизировать боевые действия на Донбассе и в Сирии", — отметил эксперт.

При этом Орешкин считает, что, несмотря на это, масштабного наступления со стороны России не будет. "Потому что издержки будут несопоставимо велики. Это будет настолько контрпродуктивно, что если у Путина хоть что-то осталось в голове, то он этого сделать не позволит", — объяснил он.

Кроме того, политолог сообщил, что агрессивные действия президента России работают до поры до времени. "Потому что от него уже ждут чего-то плохого. В случае с Донбассом и Крымом Запад был попросту не готов. Но сейчас все изменилось", — подчеркнул аналитик.

Также он добавил, что Запад и Украина уже ждут от Путина подобных поступков и готовы "прищемить его", а Кремль это понимает и сейчас просто создает видимость своей силы. "То, что Украина задается вопросом: а не будет ли того-то или того-то, значит, что Киев готов", — пишет он.

"Точно так же и прибалты. И НАТО. Путин исчерпал потенциал своей неожиданности. Он уже не может действовать непредсказуемо. Так что масштабной активизации на Донбассе не будет", — говорится в статье.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.