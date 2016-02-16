Эксперт рассказал, как Турция поможет Украине противостоять России

Турция может принять решение о блокировании двух проливов — Босфора и Дарданеллы — для прохода российских судов с военной техникой и вооружением. В связи с этим Турция и Украина могут эффективно сотрудничать в акватории Черного моря.

Такое мнение высказал председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Украины Юрий Романюк в комментарии "Обозревателю", говоря о визите премьер-министра Турции в Украину.

Эксперт не исключил, что "в случае обострения ситуации в Сирии и трансформации ее в наземную", а также признания факта, что "Россия ведет там деструктивную, провокационную военную операцию, доставляет туда вооружение морским путем", Турция может принять решение о блокировании двух проливов — Босфора и Дарданеллы — для прохода российских судов с военной техникой и вооружением.

"А для этого Турции необходима поддержка мировой общественности, в том числе стран Черноморского бассейна, в том числе Украины", — заметил эксперт.

"В значительной мере переговоры ведутся в закрытом режиме — с целью защитить информацию от российских спецслужб. Мы многого не знаем, можем только надеяться. Но в любом случае это должен быть очень плодотворный для Украины визит", — подчеркнул Романюк.

По его словам, имеется "потенциальная возможность" "совместных украино-турецких действий в акватории Черного моря". "Возможна совместная защита и обеспечение турецким флотом суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам эксперта, возможно "совместное патрулирование границ Украины, предотвращение возможных агрессивных действий со стороны Российской Федерации". В этом контексте Романюк подчеркнул: "Украина как независимое государство, признанное ООН, имеет право запросить военно-техническую помощь у любой страны мира для защиты своего суверенитета — точно так же, как Сирия запросила военную помощь у России. Мы можем запросить военно-техническую помощь у Турции по линии морского флота –— Турция может передать нам какие-то военные технологии относительно кораблей береговой охраны", — сказал он.

Напомним, эксперт Константин Машовец назвал главную проблему для России в случае войны с Турцией в Сирии.