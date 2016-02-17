Марионеточные республики Донбасса посетил помощник Путина — СМИ

16 февраля помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков находился в оккупированном Донецке.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет 112 Украина.

"Получена достоверная информация, о том, что 16 февраля в городе Донецк находился помощник президента РФ Путина, Владислав Сурков. Российской стороной очень тщательно скрывалось подготовка к этому визиту и во время этого визита", — сказал он.

По его словам, в Донецке Сурков заслушивал отчеты руководителей местных администраций так называемой ДНР.

"Он знакомился текущими особенностями развития общественно-политической, военно-политической, социально-экономической ситуации в регионе, гуманитарной ситуацией", — добавил Ткачук.

Кроме того, Ткачук добавил, что в ходе визита Суркова обсуждалась подготовка к так называемым выборам на территории ДНР.

"По итогам тех встреч, которые состоялись в Донецке, Владислав Сурков принял ряд решений, фактически они уже были приняты, которые будут касаться кадровых перестановок, а также определенных политических вопросов на территории так называемой "ДНР", — пояснил он.

В СБУ также сообщили, что 20 января Сурков находился в Луганской области с очень похожей "миссией".

"Проводил заслушивания местных руководителей. Такие выезды лица, приближенного непосредственно к президенту РФ, конечно, они еще раз доказывают то, на сколько плотно российская сторона, Кремль, контролирует все то, что происходит на оккупированной территории Донбасса.

Это еще раз доказывает то, что фактически, все руководство марионеточных республик находится под очень пристальным контролем со стороны российских политических кругов", — сказал он.