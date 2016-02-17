Жданов объяснил, почему проигнорировал требование Тимошенко: остается работать в Кабмине

По просьбе премьер-министра Арсения Яценюка министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов решил остаться работать в Кабмине.

Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.

"По просьбе премьер-министра Арсения Яценюка я остаюсь работать в правительстве. Сейчас не время раскачивать государственную лодку. Я хорошо помню, чем закончился после Оранжевой революции конфликт внутри демократических сил, конфликт между Ющенко и Тимошенко — приходом к власти Януковича. Мы не имеем права повторять эту ошибку", — заявил Жданов.

Министр выразил убеждение, что выход политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из коалиции парламентских фракций — "это сценарий глубинного политического кризиса, который в условиях войны может привести к реваншу антиукраинских сил или вообще к потере независимости Украины".

"Я против такого сценария. Как активный участник двух Майданов, имею право на такую оценку", — подчеркнул Жданов.

При этом, говоря о его отзыве "Батькивщиной" из правительства, Жданов отметил, что считает, что профессиональных претензий к нему нет.

"15 февраля этого года профильный комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма детально рассмотрел отчет о деятельности Минмолспорта за 2015 год и единогласно признал нашу работу удовлетворительной", — сказал министр.

"Моя позиция очень простая и ответственная. Нам сегодня надо заниматься не политикой, а настойчиво, засучив рукава, работать над решением конкретных задач. Осталось полгода до летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для меня лично обеспечение качественной подготовки и участия спортсменов сборных команд Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх — это главная ответственность и приоритет №1", — добавил Жданов.

В свою очередь, политолог Тарас Березовец позитивно оценил такой шаг Жданова. "Игорь Жданов поступил ответственно, не пойдя на поводу у лидера своей партии. Проблема, что такого Тимошенко не прощает", — написал Березовец.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Батькивщина" отозвала министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова из Кабинета министров Украины.